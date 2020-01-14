Ненавистное соседство: в ростовском аэропорту Платов борются с нашествием грызунов
В социальных сетях появилось видео того, как мышь бегает по территории здания главного донского аэропорта.
Кадры, снятые очевидцем, опубликованы в группе vk.com “Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону”. На видео запечатлен момент, когда испуганная мышь бежит от пассажиров. Грызун пытается спрятаться в одном из залов авиагавани и ищет себе убежище то под пассажирским креслом,то возле батареи.
Мыши в аэропорту Платов.
«Комсомольская правда-Ростов» обратилась за разъяснениями в пресс-службу Платова, где пояснили, что наличие грызунов связано с местом расположения аэропорта и сезонным фактором.
- Для полевых грызунов типичное поведение зимой, в холодное время года - искать прибежища в теплых отапливаемых помещениях, - отмечают в пресс-службе авиагавани. - В аэропорту Платов постоянно принимаются дератизационные меры против мышей: ведется обработка территории аэропорта специальными препаратами, используются различного типа ловушки, применяются ультразвуковые отпугиватели.
ИСТОЧНИК KP.RU