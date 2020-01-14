Ненавистное соседство: в ростовском аэропорту Платов борются с нашествием грызунов

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:36:51+03:00

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В социальных сетях появилось видео того, как мышь бегает по территории здания главного донского аэропорта.

Кадры, снятые очевидцем, опубликованы в группе vk.com “Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону”. На видео запечатлен момент, когда испуганная мышь бежит от пассажиров. Грызун пытается спрятаться в одном из залов авиагавани и ищет себе убежище то под пассажирским креслом,то возле батареи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/754605" frameborder="0"></iframe> Мыши в аэропорту Платов.

«Комсомольская правда-Ростов» обратилась за разъяснениями в пресс-службу Платова, где пояснили, что наличие грызунов связано с местом расположения аэропорта и сезонным фактором.

- Для полевых грызунов типичное поведение зимой, в холодное время года - искать прибежища в теплых отапливаемых помещениях, - отмечают в пресс-службе авиагавани. - В аэропорту Платов постоянно принимаются дератизационные меры против мышей: ведется обработка территории аэропорта специальными препаратами, используются различного типа ловушки, применяются ультразвуковые отпугиватели.

ИСТОЧНИК KP.RU