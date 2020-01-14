На Юге новогодние траты клиентов ВТБ выросли на 20%

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:41:58+03:00

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Жители Юга России потратили на новогодних каникулах на 20 процентов больше, чем год назад. Такую статистику озвучили в банке после того, как проанализировал транзакционную активность своих розничных клиентов. Так, общий объем операций составил 2,5 млрд рублей. А средний чек на одного человека – 870 рублей.

К слову, в этом году общий объем трат клиентов ВТБ в России увеличился на 25%, составив 59,3 млрд рублей. А количество совершенных транзакций выросло на 33%. Известно, что лидером по этим показателям стала Москва – 10,4 млн транзакций на 14,2 млрд рублей. А в городах южного округа наибольший объем трат пришелся на Ростов-на-Дону - 630 млн. руб., далее следуют Краснодар и Волгоград - 420 и 350 млн рублей соответственно.

Известно, что заграничный отдых в эти новогодние праздники выбрали почти 500 тысяч клиентов банка, что также на 20% выше прошлогодних значений. А самыми посещаемыми странами стали США, Великобритания и Германия.

Кроме того, в период зимних праздников на 20% увеличились транзакции туристов в супермаркетах, а в ресторанах и барах – на 16%. Вырос интерес и к посещению театров, концертов и кино, а также на экскурсии. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Финляндии. При этом покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 8%. Такой же рост показали траты на аренду автомобилей, при этом на заправках обороты выросли сразу на 14%.