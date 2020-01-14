Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о погашении долгов по зарплате футболистам
Наставник ФК "Ростов" 50-летний Валерий Карпин сообщил интервью на youtube-канале "КраСава", что донской клуб погасил все задолженности по зарплате перед тренерами и игроками.
- Погасили те долги, которые были. Теперь можно сказать, что мы "в шоколаде". Только задолженность на месяц немного осталась, но это даже не считается, такая тенденция есть у всех клубов, - отметил главный тренер желто-сних.
По его словам, сейчас о банкротстве ростовской команды речи не идет. Футболисты могли бы уйти в свободное плавание раньше, но после нормализации финансовой ситуации это уже маловероятно.
- Есть ли шанс, что "Ростов" обанкротится и не доиграет этот сезон? Я такого не говорил. Сейчас шансы минимальные, - отметил Карпин.
Сейчас ФК "Ростов" занимает третье место в РПЛ. Лидером рейтинга является питерский клуб "Зенит", а на втором месте находится "Краснодар".
ИСТОЧНИК KP.RU