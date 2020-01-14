Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сообщил о погашении долгов по зарплате футболистам

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:52:34+03:00

Валерий Карпин надеется, что после нормализации финансовой ситуации все игроки останутся на своих местах. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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Наставник ФК "Ростов" 50-летний Валерий Карпин сообщил интервью на youtube-канале "КраСава", что донской клуб погасил все задолженности по зарплате перед тренерами и игроками.

- Погасили те долги, которые были. Теперь можно сказать, что мы "в шоколаде". Только задолженность на месяц немного осталась, но это даже не считается, такая тенденция есть у всех клубов, - отметил главный тренер желто-сних.

По его словам, сейчас о банкротстве ростовской команды речи не идет. Футболисты могли бы уйти в свободное плавание раньше, но после нормализации финансовой ситуации это уже маловероятно.

- Есть ли шанс, что "Ростов" обанкротится и не доиграет этот сезон? Я такого не говорил. Сейчас шансы минимальные, - отметил Карпин.

Сейчас ФК "Ростов" занимает третье место в РПЛ. Лидером рейтинга является питерский клуб "Зенит", а на втором месте находится "Краснодар".

ИСТОЧНИК KP.RU