В Ростовской области задержали серийного вора из Старого Оскола

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:56:51+03:00

Мужчина может отправиться в тюрьму на шесть лет

Изменить размер текста: A A

В донском регионе полицейские задержали серийного домушного вора из Старого Оскола. Как сообщили в управлении МВД по Белгородской области, мужчину подозревают в совершении семи квартирных краж.

В ходе расследования было установлено, что летом прошлого года в полицию обратился обратился 74-летний пенсионер. Он сообщил, что из его дома пропали около 30 тысяч рублей. С подобными заявлениями в полицию обратились еще несколько местных жителей.

По предварительным данным, в настоящее время общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 50 тысяч рублей. После совершения одной из краж мужчина уехал в Ростовскую область.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено семь уголовных дел. В случае, если его вина будет доказана, то подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU