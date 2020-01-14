2020-01-14T18:04:01+03:00
Общество

В Ростовской области задержали 450 коробок с контрабандными конфетами

Их пытался перевезти через российско-украинскую границу водитель внедорожника
Ольга ГОПАЛО
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Общий вес выявленной незадекларированной кондитерской продукции составил более 325 килограммов. Фото: ЮТУ.Общий вес выявленной незадекларированной кондитерской продукции составил более 325 килограммов. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области на карандаш таможенников попался автомобиль марки UAZ Patriot, за рулем которого был россиянин. Инцидент произошел на автомобильном пнкте пропуска "Гуково". Мужчина направлялся в сторону незалежной. Однако в его авто нашли внушительный груз сладкого.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, в общей сложности в салоне и багажнике находились 450 коробок с конфетами, вафлями и печеньем. Сотрудники таможни не поверили, что он вез всю эту снедь на подарки. А потому контрабанду конфисковали. Кстати, в тот же день на Дону была остановлена и иномарка «Фольксваген Поло», водитель который вез еще 200 коробок с кондитерскими изделиями в Украину.

В ведомстве добавили, что общий вес выявленной незадекларированной кондитерской продукции составил более 325 килограммов.

В итоге в отношении нарушителей были возбуждены административные дела - им грозит конфискация товара и крупный денежный штраф, который в разы превышает стоимость перевозимого груза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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