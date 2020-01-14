В Ростовской области выросло число заболевших ОРВИ
В Ростовской области выросло число заболевших ОРВИ. Такую статистику озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Известно, что за минувшую неделю к врачам с жалобами на насморк, кашель боль в горле и высокую температуру обратились более 7,2 тысяч, из которых свыше 3,2 тысячи это жители донской столицы.
Кроме того, за неделю абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось в 2,3 раза. Однако эпидемиологи говорят, что эпидемические пороги по прежнему не превышены.
К тому же число вакцинированных от гриппа на Дону достаточное для того, чтобы создать необходимую иммунную прослойку и не допустить возникновения эпидемии. Тем не менее жителей просят не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания обращаться к врачам. Поскольку грипп опасен прежде всего своими осложнениями.
ИСТОЧНИК KP.RU