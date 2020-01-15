2020-01-15T14:09:13+03:00
Общество

Изменилось расписание движения поездов из Ростова-на-Дону в Краснодар

Перемены вызваны ремонтом тоннеля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Поезда в сочинском направлении будут ходить по новому расписанию до 27 апреляПоезда в сочинском направлении будут ходить по новому расписанию до 27 апреляФото: Олег ЗОЛОТО
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Пассажирам поездов, которые следуют и Ростова-на-Дону в сочинском направлении, придется привыкать к изменениям. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дорог, с 14 января и до 27 апреля составы будут ходить по новому расписанию.

Поездки будут осуществляться ежедневно между Ростовом и Адлером, кроме субботы. Для желающих поехать на поезде из донской столицы в Адлер, наоборот, добавлен состав. Поезд отправляться в 16:05 с прибытием в 11:12 на следующий день.

Известно, что поезд Ростов - станица Кавказская пойдет через Краснодар. С донского железнодорожного вокзала состав будет отправится в 16:05, прибытие в Краснодар - в 20:26. Затем поезд поедет в Кавказскую, прибытие - в 00:10. Этот поезд будет ездить ежедневно, кроме субботы.

Стоит отметить, что изменение графика движения поездов в Краснодарский край связано с капитальным ремонтом железной дороги в Лысогорском тоннеле в Краснодарском крае, который продлится до 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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