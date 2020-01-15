Изменилось расписание движения поездов из Ростова-на-Дону в Краснодар
Пассажирам поездов, которые следуют и Ростова-на-Дону в сочинском направлении, придется привыкать к изменениям. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дорог, с 14 января и до 27 апреля составы будут ходить по новому расписанию.
Поездки будут осуществляться ежедневно между Ростовом и Адлером, кроме субботы. Для желающих поехать на поезде из донской столицы в Адлер, наоборот, добавлен состав. Поезд отправляться в 16:05 с прибытием в 11:12 на следующий день.
Известно, что поезд Ростов - станица Кавказская пойдет через Краснодар. С донского железнодорожного вокзала состав будет отправится в 16:05, прибытие в Краснодар - в 20:26. Затем поезд поедет в Кавказскую, прибытие - в 00:10. Этот поезд будет ездить ежедневно, кроме субботы.
Стоит отметить, что изменение графика движения поездов в Краснодарский край связано с капитальным ремонтом железной дороги в Лысогорском тоннеле в Краснодарском крае, который продлится до 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU