Ростовские спасатели вытащили из реки умирающую собаку

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:07:08+03:00

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Ростовские спасатели пришли на помощь умирающей собаке, которая по какой-то причине оказалась брошена в русло реки неподалеку от пригородного вокзала.

Неравнодушные горожане вызвали на помощь спасателей, когда увидели в холодной воде замерзающего пса. Шанс выжить у собаки был невелик, ведь на дворе середина января. Несмотря на то, что в донской столице установилась нетипично теплая для зимы погода, но постоянно недоедающему бездомному животному справится с этой бедой самостоятельно было крайне сложно.

- На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС. Они помогли эвакуировать собаку, – рассказали в пресс-службе регионального ГО и ЧС.

После чудесного спасения собаки ее забрали сотрудники ростовского Центра безнадзорных животных. Там у животного будет теплый кров, еда и забота людей.

ИСТОЧНИК KP.RU