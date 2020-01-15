«Мутил с обеими»: Жена тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина призналась, что муж встречался с ее мамой

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:25:47+03:00

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Нынешняя супруга тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина рассказала о прошлом своего мужа 50-летнего Валерия Карпина.

dasha.karpina Дарья до 25 лет назвала Карпина "дядей Валерой"

- Он ровесник моей мамы, они близкие друзья. Когда им было 14 лет, они немного встречались -сходили пару раз в кино. Но он успел ее познакомить со своей мамой, и они очень подружились, – рассказала Дарья Карпина в интервью для ютуб-канала «КраСава», - отметила она.

dasha.karpina Пара часто отдыхает летает на отдых с детьми

По словам Дарьи, потом Валерий окончил школу и уехал, а ее мама вышла замуж. С Карпиным они практически не общались, а вот с его мамой стали подругами.

dasha.karpina Супруги ждут пополнения

- На выписке меня из роддома мама Валеры даже расплакалась, что я не ее внучка, а моя мама не ее невестка. Но прошло 27 лет, и невесткой ее стала я, – отметила Дарья.

dasha.karpina Супруги Карпины воспитывают детей

Оказывается, вплоть до своих 25-лет она называла Карпина «дядей Валерой». Именно тогда спортсмен стал проявлять интерес к девушке. К слову, сейчас супруге главного тренера «Ростова» чуть больше 30. Валерий и Дарья Карпины в браке уже несколько лет. Вместе они воспитывают дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU