2020-01-15T18:25:47+03:00
Общество

«Мутил с обеими»: Жена тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина призналась, что муж встречался с ее мамой

Бывшая возлюбленная стала его тещей
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Валерий и Дарья Карпины счастливы в браке. Фото: Instagaram Дарья КарпинаВалерий и Дарья Карпины счастливы в браке. Фото: Instagaram Дарья Карпина
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Нынешняя супруга тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина рассказала о прошлом своего мужа 50-летнего Валерия Карпина.

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Дарья до 25 лет назвала Карпина "дядей Валерой"
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- Он ровесник моей мамы, они близкие друзья. Когда им было 14 лет, они немного встречались -сходили пару раз в кино. Но он успел ее познакомить со своей мамой, и они очень подружились, – рассказала Дарья Карпина в интервью для ютуб-канала «КраСава», - отметила она.

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Пара часто отдыхает летает на отдых с детьми
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По словам Дарьи, потом Валерий окончил школу и уехал, а ее мама вышла замуж. С Карпиным они практически не общались, а вот с его мамой стали подругами.

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Супруги ждут пополнения
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- На выписке меня из роддома мама Валеры даже расплакалась, что я не ее внучка, а моя мама не ее невестка. Но прошло 27 лет, и невесткой ее стала я, – отметила Дарья.

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Супруги Карпины воспитывают детей
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Оказывается, вплоть до своих 25-лет она называла Карпина «дядей Валерой». Именно тогда спортсмен стал проявлять интерес к девушке. К слову, сейчас супруге главного тренера «Ростова» чуть больше 30. Валерий и Дарья Карпины в браке уже несколько лет. Вместе они воспитывают дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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