В Ростовской области руководителя районной больницы оштрафовали из-за медикаментов

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:41:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На Дону исполняющего обязанности главного врача районной больницы Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области оштрафовали за нарушения хранения медикаментов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что был нарушен температурный режим хранения ряда препаратов в холодильниках, в комнатах для хранения медикаментов отсутствовали приборы для регистрации параметров воздуха и других медикаментов.

Сейчас в отношении руководителя медицинского учреждения было возбуждено дело об административном нарушении.

Решением суда руководителя оштрафовали на сумму в 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что нарушение правил хранения лекарств могут привести к серьезным последствиям для здоровья пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU