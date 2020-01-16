В Ростовской области руководителя районной больницы оштрафовали из-за медикаментов
На Дону исполняющего обязанности главного врача районной больницы Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области оштрафовали за нарушения хранения медикаментов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Во время проверки выяснилось, что был нарушен температурный режим хранения ряда препаратов в холодильниках, в комнатах для хранения медикаментов отсутствовали приборы для регистрации параметров воздуха и других медикаментов.
Сейчас в отношении руководителя медицинского учреждения было возбуждено дело об административном нарушении.
Решением суда руководителя оштрафовали на сумму в 10 тысяч рублей.
Стоит отметить, что нарушение правил хранения лекарств могут привести к серьезным последствиям для здоровья пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU