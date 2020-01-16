В Ростове-на-Дону продлят работу общественного транспорта в Крещение

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:36:32+03:00

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В донской столице в крещенскую ночь будет продлена работа общественного транспорта. В ночь с 18 на 19 января автобусы и маршрутки будут ходить ночью.

Верующие считают, что в Крещение вода становится святой. Люди стремятся искупаться в купели, чтобы очиститься от всего плохого и улучшить здоровье. По традиции большинство купаний приходится ночью.

- Работа общественного транспорта по маршрутам будет продлена до 01:00, маршруты №№ 4, 34, 6, 78, 83, 70 будут работать до 02:00, - сообщили в городском департамента транспорта.

Жителям Ростова-на-Дону порекомендовали для исключения пробок отказаться от личного транспорта.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Крещение в донской столице будет работать восемь купелей. На всех площадках с оборудованными купелями будут дежурить спасатели, скорая и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU