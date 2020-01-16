В Ростове-на-Дону на Коммунистическом умер 84-летний пенсионер
В четверг, 16 января, в донской столице в Советском районе на Коммунистическом проспекте произошла трагедия. Пожилой мужчина умер в автобусе.
84-летний горожанин во время поездки почувствовал себя плохо. На пенсионера обратили внимание пассажиры, они попытались помочь дедушке, но их попытки оказались безуспешны. Ростовчане вызвали на место произошедшего скорую и полицию. Специалисты лишь зафиксировали смерть ростовчанина.
- По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По предварительной информации, у мужчина были проблемы с со здоровьем. Специалисты предполагают, что причиной скоропостижной смерти стали проблемы с сердцем.
ИСТОЧНИК KP.RU