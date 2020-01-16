В Ростове-на-Дону на Коммунистическом умер 84-летний пенсионер

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:38:17+03:00

У погибшего были проблемы с сердцем Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

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В четверг, 16 января, в донской столице в Советском районе на Коммунистическом проспекте произошла трагедия. Пожилой мужчина умер в автобусе.

84-летний горожанин во время поездки почувствовал себя плохо. На пенсионера обратили внимание пассажиры, они попытались помочь дедушке, но их попытки оказались безуспешны. Ростовчане вызвали на место произошедшего скорую и полицию. Специалисты лишь зафиксировали смерть ростовчанина.

- По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По предварительной информации, у мужчина были проблемы с со здоровьем. Специалисты предполагают, что причиной скоропостижной смерти стали проблемы с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU