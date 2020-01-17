В Ростове-на-Дону два человека пострадали при пожаре в частном доме

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:34:31+03:00

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В пятницу, 17 января, утром в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный частный жилой дом в переулке Вагонный 5. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:27.

По предварительной информации, общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров, огонь распространился по всей площади дома.

Участие в тушении пожара в частном жилом доме принимают 67 человек, а также 19 спецмашин.

- Огонь был локализован в 8:23. Во время пожара пострадали два человека 58-летняя женщина и 61-летний мужчина, одного из них пришлось эвакуировать из горящего здания, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU