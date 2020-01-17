2020-01-17T11:35:09+03:00
Спорт

Достался бесплатно: экс-игрок «Ростова» Мацей Вилюш будет играть за «Урал»

Польский футболист уже присоединился к новой команде
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Мацей Вилюш уже прошел медобследование и прилетел на сборы с новой командой. Фото: ФК "Урал"Мацей Вилюш уже прошел медобследование и прилетел на сборы с новой командой. Фото: ФК "Урал"
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ФК «Урал» объявил на своем сайте о трансфере бывшего игрока «Ростова» Мацея Вилюша. Как сообщается, польский защитник присоединился к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента, то есть совершенно бесплатно.

Условия подписанного контракта спортсмена руководство «Урала» решило не разглашать публично. Вилюш уже прошел медобследование и прилетел на сборы вместе со своей новой командой. Выступать в клубе он будет под номером 5.

- Приветствуем Мацея Вилюша в «Урале»! Желаем успешной подготовки ко второй части сезона и уверенного выступления за нашу команду! - такими словами встретили поляка в «Урале».

Напомним, что Мацей Вилюш выступал за «Ростов» с 2017 года и покинул донской клуб в этом январе. В ходе своей карьеры футболист также защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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