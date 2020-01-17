В новостройке Ростова-на-Дону можно заказать шесть вариантов ремонта на выбор

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:01:09+03:00

Как рассказали в компании АСО «Комстрой», каждый из них можно включить еще и в ипотеку на покупку квартиры

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Переехать в новостройку с тем ремонтом, который устраивает, мечта для будущих новоселов. И вариант ее быстрого и качественного осуществления есть в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в компании АСО «Комстрой», которая представила сразу шесть новых вариантов дизайна типовых ремонтов класса по выгодной цене. Их, кстати, могут заказать как клиенты, купившие квартиры у застройщика, так и дольщики других ЖК.

Известно, что стоимость новых типовых ремонтов составляет 11 500 руб. за кв. м. В нее входит вся отделка – обои, ламинат, плитка, электрика и сантехника. Есть и вариант «комфорт плюс», более дорогой, стоимостью 15 000 руб. за кв. м. При этом каждый клиент сможет откорректировать ремонт «под себя», «смиксовав» типовые варианты дизайна либо предоставив свои обои и плитку. А при единовременной покупке с квартирой до 31 января 2020 г. застройщик предоставляет дополнительную скидку на ремонты в размере до 15% в зависимости от суммы покупки. Ремонт можно включить и в ипотеку.

- Сегодня это одна из самых выгодных цен на рынке, - рассказал председатель правления АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко. - Благодаря тому, что у нас высокие темпы строительства, поставщики строительных и отделочных материалов предоставляют нам хорошие скидки. Около 20% наших покупателей заказали у нас ремонт – либо предчистовой (штуктурка, стяжка, разводка электричества), либо «под ключ», и мы планируем развивать это направление.

Напомним, АСО «Комстрой» работает на строительном рынке Ростова более 20 лет. Всего с момента основания предприятия ассоциации ввели в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. Сейчас в стадии строительства - ЖК «Запад», ЖК «Маршал», ЖК «Днепровская роща» и продолжается реализация масштабного проекта компании – ЖК «Екатерининский».