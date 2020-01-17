2020-01-17T12:02:38+03:00
Общество

Пассажиров вынужденного севшего в Ростове самолета повезут дальше на автобусе

Лететь в Краснодар пилоты не решились из-за плохих погодных условий
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Из Платова пассажиров севшего самолета отвезут в Краснодар на автобусе.Из Платова пассажиров севшего самолета отвезут в Краснодар на автобусе.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Авиалайнер, осуществлявший плановый рейс из Минска в Краснодар, совершил сегодня ночью вынужденную посадку в ростовском Платове. Это случилось в 4:30.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, причиной остановки стали плохие погодные условия, которые сложились к этому часу в аэропорту Краснодара. В итоге самолет компании Belavia отправили «отдыхать» на запасной аэродром Платова.

Что же касается пассажиров, так и не добравшихся до конечного пункта путешествия по воздуху, то их решено доставить в кубанскую столицу другим путем - на автобусе.

При этом людей, желающих вылететь из Краснодара в обратном направлении, также сначала доставят тем же самым наземным транспортом в Ростов-на-Дону, откуда они уже самолетом отправятся в Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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