2020-01-17T13:22:28+03:00
Общество

Самую красивую дату 2020 года для свадьбы выбрали более 130 пар в Ростовской области

Влюбленные узаконят отношения 20 февраля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Желающих вступить в брак на Дону стало большеЖелающих вступить в брак на Дону стало большеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области в «красивую» дату - 20 февраля 2020 года поженятся около 130 пар. Как сообщили в управлении ЗАГСа по региону, больше всего пар из Ростова и Батайска.

В этом году 20 февраля выпало на четверг, что не особо удобно для молодоженов. Заявления на регистрацию принимаются до конца рабочей недели пятницы, 17 января.

Стоит отметить, что 2020 год является високосным. По древним поверьям, свадьба в такой год приводит проблема в семье и разводам. Тем не менее, на Дону более 130 влюбленных пар решили связать себя узами брака именно в необычную дату.

Специалисты отмечают, что в последнее время желающих узаконить отношения стало больше. Год металлической крысы считается благоприятным для брака. В это время создаются крепкие, любящие, хозяйственные и бережливые семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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