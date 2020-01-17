2020-01-17T13:59:22+03:00
Общество

Видеобанкоматы первым в России запустил ВТБ

У клиентом появится возможность еще и онлайн-консультации с сотрудниками контакт-центра
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В России банк ВТБ запустил первые видеобанкоматы. Они относится к категории VTM (video teller machine), оснащены дополнительным экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации с сотрудником банка в режиме онлайн.

По словам члена правления ВТБ Валерия Чулкова, новое оборудование по своему потенциалу значительно превосходит функционал стандартного банкомата. Дополнительные сервисы делают его уникальным в России с охватом более 90% стандартных услуг в отделениях.

- Цифровизация является стратегической задачей ВТБ – в течение трех лет мы намерены предоставить омниканальный сервис для физических лиц в том, числе в устройствах самообслуживания, – отметил он.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

На сегодняшний день новинка уже работает в двух отделениях ВТБ в Москве – «Афимолл» и «Цветной бульвар». Помимо возможности провести видеоконсультацию в устройстве сохранены и базовые функции банкоматов ВТБ: прием и выдача наличных, переводы средств, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки. После завершения тестового периода перечень услуг будет значительно расширен.

- Сейчас мы запускаем новое устройство в пилотном режиме и в течение всего 2020 г. планируем поэтапно расширять его возможности новыми сервисами, - сообщил руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц. - Технология будет особенно востребована в отдаленных точках продаж, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме. Это важнейшая задача, к которой мы последовательно движемся в рамках стратегии до 2022 года.

Возможность получить практически полный спектр услуг в режиме «одного окна» значительно экономит как время клиентов, так и ресурсы самого банка. Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах.

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