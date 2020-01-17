У жителя Ростовской области угнали машину ради поездки в Москву
Автомобиль дончанина подвел угонщика в разгар увлекательной поездки в Москву. Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый угнал ВАЗ-2109 в Миллеровском районе Ростовской области
По предварительной информации, злоумышленник угнал автомобиль с парковки. Отчасти выбор машины был обусловлен тем, что собственник оставил его открытым с ключом зажигания внутри. По дороге в столицу отечественный автомобиль сломался и похититель принял решение идти пешком.
Собственник успел обратиться с заявлением об угоне в полицию.
- Подозреваемого задержали недалеко от брошенного авто, после того как ВАЗ пришел в неисправность, - сообщили в пресс-службу донского главка МВД.
Предполагаемому похитителю предъявлено обвинение по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU