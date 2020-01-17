2020-01-17T14:44:18+03:00
Общество

У жителя Ростовской области угнали машину ради поездки в Москву

Но по дороге автомобиль сломался
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемому пришлось продолжить путь пешкомПодозреваемому пришлось продолжить путь пешкомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автомобиль дончанина подвел угонщика в разгар увлекательной поездки в Москву. Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый угнал ВАЗ-2109 в Миллеровском районе Ростовской области

По предварительной информации, злоумышленник угнал автомобиль с парковки. Отчасти выбор машины был обусловлен тем, что собственник оставил его открытым с ключом зажигания внутри. По дороге в столицу отечественный автомобиль сломался и похититель принял решение идти пешком.

Собственник успел обратиться с заявлением об угоне в полицию.

- Подозреваемого задержали недалеко от брошенного авто, после того как ВАЗ пришел в неисправность, - сообщили в пресс-службу донского главка МВД.

Предполагаемому похитителю предъявлено обвинение по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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