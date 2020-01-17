В центре Ростова-на-Дону 34 дома и 6 соцобъектов остались без тепла

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:26:37+03:00

Коммунальную аварию планируется устранить в ближайшее время. Фото: пресс-служба ростовской администрации

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В пятницу, 17 января, в донской столице на Пушкинской произошел порыв теплотрассы диаметром 500 мм. В результате коммунальной аварии без тепла временно останутся 34 жилых дома и 6 соцобъектов, то есть в здания которые находятся в границах Соборного и Чехова, сообщили в городской администрации.

Сейчас на месте происшествия работают три аварийные бригады, задействовали семи единиц спецтехники.

- Порыв специалисты планируют ликвидировать сегодня до 18:00 часов, - отметили в мэрии.

Вопрос восстановления теплоснабжения жителей находится на контроле администраций Ленинского и Кировского районов и Администрации города Ростова-на-Дону.

Стоит отметь, что в прошлом месяце аналогичный порыв теплотрассы произошел на Катаева,7. Тогда без горячей воды и тепла остались 71 многоквартирный дом и 12 соцобъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU