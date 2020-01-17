В центре Ростова-на-Дону 34 дома и 6 соцобъектов остались без тепла
В пятницу, 17 января, в донской столице на Пушкинской произошел порыв теплотрассы диаметром 500 мм. В результате коммунальной аварии без тепла временно останутся 34 жилых дома и 6 соцобъектов, то есть в здания которые находятся в границах Соборного и Чехова, сообщили в городской администрации.
Сейчас на месте происшествия работают три аварийные бригады, задействовали семи единиц спецтехники.
- Порыв специалисты планируют ликвидировать сегодня до 18:00 часов, - отметили в мэрии.
Вопрос восстановления теплоснабжения жителей находится на контроле администраций Ленинского и Кировского районов и Администрации города Ростова-на-Дону.
Стоит отметь, что в прошлом месяце аналогичный порыв теплотрассы произошел на Катаева,7. Тогда без горячей воды и тепла остались 71 многоквартирный дом и 12 соцобъектов.
ИСТОЧНИК KP.RU