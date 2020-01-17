Подросток на мотоцикле сбил пенсионера в Ростовской области
В пятницу, 17 января, в городе Волгодонске Ростовской области проспекту Мира, 6/27 около 13:00 произошла авария с участием подростка и пенсионера.
По предварительным данным, 14-летний водитель скутера «Сузуки» сбил 64-летнего пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы произошедшего вызвали на место аварии скорую и сотрудников ДПС.
- В результате ДТП водитель и пешеход госпитализированы в больницу, где им была оказана необходимая своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Специалистам предстоит установить подробности произошедшей аварии. Подросток может быть привлечен к ответственности. Сотрудники правоохранительных органов проведут беседу с родителями мальчика, который во время дорожной аварии управлял скутером марки "Сузуки".
ИСТОЧНИК KP.RU