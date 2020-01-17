2020-01-17T16:54:40+03:00
Общество

Подросток на мотоцикле сбил пенсионера в Ростовской области

Водителя и пешехода доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария произошла на пешеходном переходеАвария произошла на пешеходном переходеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 17 января, в городе Волгодонске Ростовской области проспекту Мира, 6/27 около 13:00 произошла авария с участием подростка и пенсионера.

По предварительным данным, 14-летний водитель скутера «Сузуки» сбил 64-летнего пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы произошедшего вызвали на место аварии скорую и сотрудников ДПС.

- В результате ДТП водитель и пешеход госпитализированы в больницу, где им была оказана необходимая своевременная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Специалистам предстоит установить подробности произошедшей аварии. Подросток может быть привлечен к ответственности. Сотрудники правоохранительных органов проведут беседу с родителями мальчика, который во время дорожной аварии управлял скутером марки "Сузуки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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