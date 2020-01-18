2020-01-18T16:32:59+03:00
Общество

"Лучше бы о людях подумали": Ростовчан возмутила подстилка для кошки на автобусной остановке

Проявление доброты некоторые горожане осудили
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Бездомной кошке пожертвовали теплую куртку. Фото: vk "Ростов Главный"Бездомной кошке пожертвовали теплую куртку. Фото: vk "Ростов Главный"
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В социальных сетях Ростова-на-Дону бурно обсуждают кошек, спящих на остановке общественного транспорта в теплой куртке. Снимок выложили в паблик «Ростов Главный» жители донской столицы.

- Добрые люди принесли лежанку для котов, которые любят посидеть на остановке на Ленина. Раньше они лежали на газете, - сообщил автор фотографии.

В комментариях люди оценили поступок неизвестного горожанина, который пожертвовал теплые вещи ради доброго дела. Но некоторые люди не смогли пройти мимо публикации и принялись критиковать: "Зачем разводить антисанитарию", "Жалко кошку -заберите домой", "Лучше бы о людях подумали, уличные кошки разносят заразу" и т.д.

Многие горожане в переписке сошлись на мнении, что лучший вариант - забрать кошек домой. Но среди ростовчан желающих забрать кошек пока не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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