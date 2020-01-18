В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка загорелся автобус с пассажирами
В субботу, 18 января, неподалеку от Центрального рынка, который расположен в центре Ростова-на-Дону, на ходу загорелся автобус. ЧП произошло около полудня.
По предварительным данным, произошло возгорание в моторном отсеке общественного транспорта. Пассажиры поспешили покинуть автобус. Водитель взял огнетушитель и принялся своими силами тушить пожар. Оказавшиеся неподалеку горожане присоединились к тушению пожара. Они помогли справиться с огнем.
- Пожар потушили до приезда спасателей, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате возгорания никто не пострадал.
Сейчас в причинах возгорания в автобусе будут разбираться специалисты. Им предстоит выяснить причину произошедшего и то, по какой причине поломку не заметили специалисты до того, как общественный транспорт вышел на линию для перевозки пассажиров по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU