2020-01-18T16:54:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка загорелся автобус с пассажирами

Специалистам предстоит установить причину пожара
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пассажиры выбежали из автобуса. Фото: vk "Ростов Главный"Пассажиры выбежали из автобуса. Фото: vk "Ростов Главный"
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В субботу, 18 января, неподалеку от Центрального рынка, который расположен в центре Ростова-на-Дону, на ходу загорелся автобус. ЧП произошло около полудня.

По предварительным данным, произошло возгорание в моторном отсеке общественного транспорта. Пассажиры поспешили покинуть автобус. Водитель взял огнетушитель и принялся своими силами тушить пожар. Оказавшиеся неподалеку горожане присоединились к тушению пожара. Они помогли справиться с огнем.

- Пожар потушили до приезда спасателей, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас в причинах возгорания в автобусе будут разбираться специалисты. Им предстоит выяснить причину произошедшего и то, по какой причине поломку не заметили специалисты до того, как общественный транспорт вышел на линию для перевозки пассажиров по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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