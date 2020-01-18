Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону
Донские полицейские задержали подозреваемого в грабежах задержали в Ростове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Это произошло после того, как в отделение полиции Ворошиловского района города обратилась женщина. Неизвестный на улице сорвал с нее цепочку стоимостью 15 тысяч рублей.
Злоумышленник успел продать украшение в ломбард, а деньги потратить по своему усмотрению.
По версии следствия, 27-летний подозреваемый может быть причастен еще к одному похожему случаю грабежа. Там ущерб составил 23 тысячи рублей. Кстати, подозреваемому уже приходилось отвечать перед судом за кражу вещей.
- Полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории, - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU