Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:06:23+03:00

Мужчина срывал золотые цепочки с жертв и сдавал их в ломбард

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Донские полицейские задержали подозреваемого в грабежах задержали в Ростове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Это произошло после того, как в отделение полиции Ворошиловского района города обратилась женщина. Неизвестный на улице сорвал с нее цепочку стоимостью 15 тысяч рублей.

Злоумышленник успел продать украшение в ломбард, а деньги потратить по своему усмотрению.

По версии следствия, 27-летний подозреваемый может быть причастен еще к одному похожему случаю грабежа. Там ущерб составил 23 тысячи рублей. Кстати, подозреваемому уже приходилось отвечать перед судом за кражу вещей.

- Полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU