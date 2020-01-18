2020-01-18T18:16:16+03:00
Общество

В Ростовской области появилась 150-я мотострелковая дивизия на украинском направлении

Ее построили с нуля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии вручили боевое знамя. Фото: Министерство обороны Российской ФедерацииМотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии вручили боевое знамя. Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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В субботу, 18 января, в Ростовской области завершили формирование 150-й мотострелковой дивизии. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, открытие нового полка прошло в тожественной обстановке.

На Дону это первое подразделение дивизии. Во время праздника воинской части передали боевое знамя, а также символический ключ от военного городка. Для воинских частей новой дивизии сдали в эксплуатацию примерно 200 различных зданий.

На территории нового военного городка создана необходимая инфраструктура для обучения. Военные смогут отрабатывать на тренажерах различные навыки, которые пригодятся им во время несения службы.

Во время торжественной церемонии был открыт бюст маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Военный городок для мотострелкового полка построили в Ростовской области с нуля меньше чем за один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ростовской области появилась 150-я мотострелковая дивизия на украинском направлении
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