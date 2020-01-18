Хулиганство ростовского «Джеки Чана» попало на видео

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:45:30+03:00

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В социальных сетях ростовчане опубликовали видео, на котором в ЖК "Измаильский парк" мужчина разбил несколько фонарей. Хулиганство зафиксировали уличные камеры уличного наблюдения.

Разъяренный мужчина размахивался и со всей силы кулаком по фонарям уличного освещения, из-за чего с них слетали плафоны и разбивались. Один фонарь хулиган разбил с ноги.

rostov_roads Мужчина орудовал на территории ЖК "Измаильский парк"

- Местный Джеки Чан разбил несколько фонарей и успешно попал в объектив камеры, - сообщил автор публикации.

Жители донской столицы раскритиковали поступок мужчины:«Вот таких надо публично наказыва», «Какой же надо иметь мусор в голове, чтобы вот так взять и разбить фонари. Даже, если пьяный», «А жителям придется тратиться на освещение», «Надеюсь, его найдут и накажут за этот отвратительный поступок».

ИСТОЧНИК KP.RU