2020-01-18T19:45:30+03:00
Общество

Хулиганство ростовского «Джеки Чана» попало на видео

Мужчина размахом ног и рук разбивал уличные фонари [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дебошир разбил фонари во дворе. Фото: Instagram rostov_roadsДебошир разбил фонари во дворе. Фото: Instagram rostov_roads
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В социальных сетях ростовчане опубликовали видео, на котором в ЖК "Измаильский парк" мужчина разбил несколько фонарей. Хулиганство зафиксировали уличные камеры уличного наблюдения.

Разъяренный мужчина размахивался и со всей силы кулаком по фонарям уличного освещения, из-за чего с них слетали плафоны и разбивались. Один фонарь хулиган разбил с ноги.

rostov_roadsrostov_roads
Мужчина орудовал на территории ЖК "Измаильский парк"
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- Местный Джеки Чан разбил несколько фонарей и успешно попал в объектив камеры, - сообщил автор публикации.

Жители донской столицы раскритиковали поступок мужчины:«Вот таких надо публично наказыва», «Какой же надо иметь мусор в голове, чтобы вот так взять и разбить фонари. Даже, если пьяный», «А жителям придется тратиться на освещение», «Надеюсь, его найдут и накажут за этот отвратительный поступок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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