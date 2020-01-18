Многодетная мама Полина Диброва рассказала о болезни сына

18 Янв. 2020 2020-01-18T20:19:16+03:00

Женщина опасается, что недуг распространится на других детей

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Супруга известного телеведущего Полина Диброва из Ростова-на-Дону рассказала о болезни сына. Женщина поделилась своей историей на личной странице в Instagram.

polinadibrova Илье нездоровится

Обладательница титула "Миссис Россия" заявила, что ее сын Илья заболел гриппом. По ее словам, с ними это случилось впервые.

polinadibrova Полина Диброва и сыновья

- Самое страшное - когда болеют детки. Мучается ребенок, а мама не находит место себе, - сообщила обеспокоенная ростовчанка.

Женщина рассказала, что они раз в год проходят всех врачей и пытаются соблюдать рекомендации специалистов. Она посоветовала подписчикам не забывать о диспансеризации.

- Вокруг столько заразы, профилактика обязательна. В этом году особенно сложно с количеством вирусов из-за погоды, - отметила многодетная мама.

polinadibrova Семья Дибровых

Жена Диброва опасается, что опасный недуг может распространиться и на других ее детей, поэтому делает все возможное, чтобы этого избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU