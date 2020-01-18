Многодетная мама Полина Диброва рассказала о болезни сына
Супруга известного телеведущего Полина Диброва из Ростова-на-Дону рассказала о болезни сына. Женщина поделилась своей историей на личной странице в Instagram.
Обладательница титула "Миссис Россия" заявила, что ее сын Илья заболел гриппом. По ее словам, с ними это случилось впервые.
- Самое страшное - когда болеют детки. Мучается ребенок, а мама не находит место себе, - сообщила обеспокоенная ростовчанка.
Женщина рассказала, что они раз в год проходят всех врачей и пытаются соблюдать рекомендации специалистов. Она посоветовала подписчикам не забывать о диспансеризации.
- Вокруг столько заразы, профилактика обязательна. В этом году особенно сложно с количеством вирусов из-за погоды, - отметила многодетная мама.
Жена Диброва опасается, что опасный недуг может распространиться и на других ее детей, поэтому делает все возможное, чтобы этого избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU