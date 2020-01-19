2020-01-19T09:28:33+03:00
Общество

Ростовские гандболистки обыграли ЦСКА в домашнем матче

Дончанки оказались сильнее
ДЕНИСОВ ПЕТР
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"Ростов-Дон" забил на 4 мяча больше. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон""Ростов-Дон" забил на 4 мяча больше. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"
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В донской столице подопечные Амброса Мартина забили ЦСКА 32 мяча, победив их с разницей в четыре мяча.

В первом тайме игра шла на равных. Сначала москвичи лидировали, но к перерыву ростовчанки сравняли счет до 14:14.

Уже во второй половине встречи «Ростов-Дон» ростовчанки быстро и точно отправили в ворота соперниц семь мячей. После агрессивной атаки спортсменки из Москвы отчаянно отбивались, однако сравнять счет не смогли. Игра завершилась с результатом со счетом 32:28.

Наибольшее количество мячей забила Анна Вяхирева, подарившая команде восемь очков. Полина Кузнецова и Владлена Бобровника забили по шесть мячей. Ростовчанкам предстоит активная неделя тренировок. Уже 25 января будут сражаться на выезде против французского «Меца» в Лиге Чемпионов

ИСТОЧНИК KP.RU

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