2020-01-19T10:19:19+03:00
Общество

Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви дочери Анастасии Костенко

Спортсмен вскоре станет отцом третьей девочки [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спортсмен воспитывает уже двух дочерей. Фото: Instgaram Дмитрий ТарасовСпортсмен воспитывает уже двух дочерей. Фото: Instgaram Дмитрий Тарасов
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Известный футболист Дмитрий Тарасов, который является супругом ростовской модели Анастасии Костенко, порассуждал о своей любви к дочери.

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Тарасов вместе с Костенко воспитывают дочь Милану
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На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал притчу о дочерях и сыновьях, в которой рассказывается о том, как сын и дочь относятся к своим родителям. В конце истории именно дочь открыла двери.

Судя по всему, футболист не может прийти в себя после новости о скором появлении на свет третьей подряд дочери. Как известно, от первого брака у Тарасова есть 11-летняя дочь Ангелина, от третьего брака дочь Милана, а сейчас семья Анастасии и Дмитрия Тарасовых ждет появления на свет еще одной девочки.

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Дмитрий Тарасов с дочерью Ангелиной
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Дмитрий Тарасов опубликовал фото, на котором он вместе с дочерью в торговом центре.

- Ваша маленькая девочка будет держать вас за руку совсем недолго, но будет держать ваше сердце всю жизнь. Дочери-ангелы, - отметил спортсмен.

Пользователи в комментариях согласились с этими словами и пожелали Тарасовым счастья и скорого появления на свет сына.

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В семье Тарасовых ожидается пополнение
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ИСТОЧНИК KP.RU

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