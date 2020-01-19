Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви дочери Анастасии Костенко
Известный футболист Дмитрий Тарасов, который является супругом ростовской модели Анастасии Костенко, порассуждал о своей любви к дочери.
На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал притчу о дочерях и сыновьях, в которой рассказывается о том, как сын и дочь относятся к своим родителям. В конце истории именно дочь открыла двери.
Судя по всему, футболист не может прийти в себя после новости о скором появлении на свет третьей подряд дочери. Как известно, от первого брака у Тарасова есть 11-летняя дочь Ангелина, от третьего брака дочь Милана, а сейчас семья Анастасии и Дмитрия Тарасовых ждет появления на свет еще одной девочки.
Дмитрий Тарасов опубликовал фото, на котором он вместе с дочерью в торговом центре.
- Ваша маленькая девочка будет держать вас за руку совсем недолго, но будет держать ваше сердце всю жизнь. Дочери-ангелы, - отметил спортсмен.
Пользователи в комментариях согласились с этими словами и пожелали Тарасовым счастья и скорого появления на свет сына.
ИСТОЧНИК KP.RU