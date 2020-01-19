2020-01-19T11:35:41+03:00
Общество

Два рецидивиста отправятся в колонию строгого режима за кражу пары бутылок коньяка из магазина

Мужчины оказались братьями
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Суд Советского района Ростова вынес решение по кражеСуд Советского района Ростова вынес решение по кражеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В донской столице осудили братьев, укравших две бутылки коньяка. По решению Советского районного суда, они получили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

По материал дела, мужчины вошли в магазин. Один из них о взял две бутылки коньяка общей стоимостью чуть меньше 700 рублей. Дончанин спрятал их под куртку, а после вышел на улицу. Продавщица попыталась догнать грабителей но один из братьев схватил её за руку, отдал другому коньяк и скрылся. После полицейские задержали подозреваемых.

Известно, что мужчины ранее были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, кражи и грабежи.

В результате один брат получил два с половиной года колонии строгого режима, а другой осужден на три с половиной. У мужчины была не погашена прошлая судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону во время пожара погибла пенсионерка
Два рецидивиста отправятся в колонию строгого режима за кражу пары бутылок коньяка из магазина
Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви дочери Анастасии Костенко
Ростовские гандболистки обыграли ЦСКА в домашнем матче
Многодетная мама Полина Диброва рассказала о болезни сына
Хулиганство ростовского «Джеки Чана» попало на видео
В центре Ростова восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии
''Пацан сказал – пацан сделал'': Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина заставили прийти на игру в рубашке 30-летней давности
В Ростовской области появилась 150-я мотострелковая дивизия на украинском направлении
Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка загорелся автобус с пассажирами
"Лучше бы о людях подумали": Ростовчан возмутила подстилка для кошки на автобусной остановке