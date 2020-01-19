Два рецидивиста отправятся в колонию строгого режима за кражу пары бутылок коньяка из магазина

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:35:41+03:00

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В донской столице осудили братьев, укравших две бутылки коньяка. По решению Советского районного суда, они получили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

По материал дела, мужчины вошли в магазин. Один из них о взял две бутылки коньяка общей стоимостью чуть меньше 700 рублей. Дончанин спрятал их под куртку, а после вышел на улицу. Продавщица попыталась догнать грабителей но один из братьев схватил её за руку, отдал другому коньяк и скрылся. После полицейские задержали подозреваемых.

Известно, что мужчины ранее были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, кражи и грабежи.

В результате один брат получил два с половиной года колонии строгого режима, а другой осужден на три с половиной. У мужчины была не погашена прошлая судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU