В Ростове-на-Дону во время пожара погибла пенсионерка
Загорелась квартира на Казахской
Медики констатировали смерть женщиныФото: Архив "КП"
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В донской столице в воскресенье, 19 января, произошёл пожар в квартире. Трагедия произошла утром на улице Казахской в Первомайском районе, сообщили в Управлении поделам ГО и ЧС.
После сообщения о пожаре на место выехали поисково-спасательные группы. Возгорание спасатели потушили в 6:45. Из здания были эвакуированы 15 человек. Горящую квартиру отключили от электричества и газа.
- На месте пожара обнаружили тело 66-летней женщины, - отметили в ведомстве.
В настоящее время причины пожара устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU