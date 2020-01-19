В Ростове-на-Дону во время пожара погибла пенсионерка

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:25:16+03:00

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В донской столице в воскресенье, 19 января, произошёл пожар в квартире. Трагедия произошла утром на улице Казахской в Первомайском районе, сообщили в Управлении поделам ГО и ЧС.

После сообщения о пожаре на место выехали поисково-спасательные группы. Возгорание спасатели потушили в 6:45. Из здания были эвакуированы 15 человек. Горящую квартиру отключили от электричества и газа.

- На месте пожара обнаружили тело 66-летней женщины, - отметили в ведомстве.

В настоящее время причины пожара устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU