Ростовские хоккеисты по буллитам выиграли в матче с ЦСК ВВС

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:58:29+03:00

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Хоккейный клуб «Ростов» обыграл ЦСК ВВС со счетом 5:6 в свою пользу "кондоров". Матч прошел на выезде в Самаре.

На 36-секунде с поля удалили донского защитника Михаила Степанова, но ростовчане не растерялись и быстро открыли счёт в матче. В начале игры «Ростов» уже вёл со счётом 0:2.

После ростовский голкипер Сергей Павлов дважды не смог спасти свою команду, поэтому ЦСК сравнял счёт. Затем тренер «кондоров» заменил вратаря на Данила Кудашева. После самарцы изменили счет в свою пользу, а наш голкипер пропустил еще одну шайбу. В завершении первого периода счет составил – 4:3.

Во втором периоде хоккеисты ЦСК реализовали один буллит. Затем Павел Щербаков сократил отставание в счёте. Именного тогда счет на табло сравнялся.

До конца игры счет не менялся, поэтому судья назначил овертайм. В дополнительное время команды не смогли забросить ни одной шайбы. Затем началась серия буллитов. "Кондоры" отправили три метких удара по воротам соперников, которые не забили ни одного гоо. Счет матча – 5:6 в пользу ростовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU