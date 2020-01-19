2020-01-19T13:45:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону загорелся мукомольный завод

Специалисты выясняют причину
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пожар оперативно потушили. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Пожар оперативно потушили. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 19 января, ростовчане заметили дым на территории неэксплуатируемого мукомольного завода.

Сообщение о возгорании поступило в 12:25, а уже в 12:52 его удалось локализировать.Объект был расположен на улице 29-я Линия, 108. Здание давно не работает, пожарные оперативно прибыли на место происшествия для тушения пожара.

– Возгорание произошло на площади 30 кв. м. В тушении принимали участие 30 специалистов, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Во время пожара пострадавших не обнаружено. Специалисты уточняют обстановку и выясняют причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На донской трассе в аварии пострадала женщина и 4-летняя девочка
Хулиганы изрисовали 13 ростовских автобусов
В Ростове-на-Дону загорелся мукомольный завод
Ростовские хоккеисты по буллитам выиграли в матче с ЦСК ВВС
В Ростове-на-Дону во время пожара погибла пенсионерка
Два рецидивиста отправятся в колонию строгого режима за кражу пары бутылок коньяка из магазина
Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви дочери Анастасии Костенко
Ростовские гандболистки обыграли ЦСКА в домашнем матче
Многодетная мама Полина Диброва рассказала о болезни сына
Хулиганство ростовского «Джеки Чана» попало на видео
В центре Ростова восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии
''Пацан сказал – пацан сделал'': Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина заставили прийти на игру в рубашке 30-летней давности
В Ростовской области появилась 150-я мотострелковая дивизия на украинском направлении
Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка загорелся автобус с пассажирами
"Лучше бы о людях подумали": Ростовчан возмутила подстилка для кошки на автобусной остановке