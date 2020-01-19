В Ростове-на-Дону загорелся мукомольный завод

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:45:53+03:00

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В воскресенье, 19 января, ростовчане заметили дым на территории неэксплуатируемого мукомольного завода.

Сообщение о возгорании поступило в 12:25, а уже в 12:52 его удалось локализировать.Объект был расположен на улице 29-я Линия, 108. Здание давно не работает, пожарные оперативно прибыли на место происшествия для тушения пожара.

– Возгорание произошло на площади 30 кв. м. В тушении принимали участие 30 специалистов, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Во время пожара пострадавших не обнаружено. Специалисты уточняют обстановку и выясняют причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU