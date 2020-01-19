Хулиганы изрисовали 13 ростовских автобусов

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:13:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице за два дня неизвестные изрисовали 13 городских автобусов. Информация о происшествии появилась на официальном сайте администрации Ростова.

По предварительной информации, изрисованными хулиганами остались только автобусы, обслуживающие маршруты в Северный жилой массив. Горе-художники оставляли надписи и неприличные рисунки на задней части машин. Картинки были созданы несмываемыми маркерами во время того, как автобусы на остановках принимали пассажиров.

-Транспортные предприятия намерены обратиться в правоохранительные органы для принятия мер. Акты вандализма и порчи общественного транспорта будут жестко пресекаться, - отмечено в сообщении горадминистрации.

В случае, если виновные будут обнаружены, то хулиганов привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU