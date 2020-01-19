2020-01-19T15:13:21+03:00
Общество

Хулиганы изрисовали 13 ростовских автобусов

Горе художники оставляли рисунки на остановках
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Злоумышленники орудовали в СЖМ. Фото: администрация Ростова-на-ДонуЗлоумышленники орудовали в СЖМ. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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В донской столице за два дня неизвестные изрисовали 13 городских автобусов. Информация о происшествии появилась на официальном сайте администрации Ростова.

По предварительной информации, изрисованными хулиганами остались только автобусы, обслуживающие маршруты в Северный жилой массив. Горе-художники оставляли надписи и неприличные рисунки на задней части машин. Картинки были созданы несмываемыми маркерами во время того, как автобусы на остановках принимали пассажиров.

-Транспортные предприятия намерены обратиться в правоохранительные органы для принятия мер. Акты вандализма и порчи общественного транспорта будут жестко пресекаться, - отмечено в сообщении горадминистрации.

В случае, если виновные будут обнаружены, то хулиганов привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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