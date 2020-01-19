2020-01-19T15:32:15+03:00
Общество

На донской трассе в аварии пострадала женщина и 4-летняя девочка

Один из водителей не справился с управлением
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В больнице пострадавшим оказали необходимую помощь. Фото: Архив КПВ больнице пострадавшим оказали необходимую помощь. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В результате ДТП в Ростовской области на дороге пострадали двое. Происшествие случилось в Белокалитвинском районе накануне около 22:00.

По предварительной информации, на 207-м километре трассы А-260 водитель «ВАЗ-2112» потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП получили травмы 37-летняя женщина и 4-летняя девочка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Известно, что пострадавших доставили в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На донской трассе в аварии пострадала женщина и 4-летняя девочка
Хулиганы изрисовали 13 ростовских автобусов
В Ростове-на-Дону загорелся мукомольный завод
Ростовские хоккеисты по буллитам выиграли в матче с ЦСК ВВС
В Ростове-на-Дону во время пожара погибла пенсионерка
Два рецидивиста отправятся в колонию строгого режима за кражу пары бутылок коньяка из магазина
Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви дочери Анастасии Костенко
Ростовские гандболистки обыграли ЦСКА в домашнем матче
Многодетная мама Полина Диброва рассказала о болезни сына
Хулиганство ростовского «Джеки Чана» попало на видео
В центре Ростова восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии
''Пацан сказал – пацан сделал'': Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина заставили прийти на игру в рубашке 30-летней давности
В Ростовской области появилась 150-я мотострелковая дивизия на украинском направлении
Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле Центрального рынка загорелся автобус с пассажирами
"Лучше бы о людях подумали": Ростовчан возмутила подстилка для кошки на автобусной остановке