На донской трассе в аварии пострадала женщина и 4-летняя девочка

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:32:15+03:00

Один из водителей не справился с управлением

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В результате ДТП в Ростовской области на дороге пострадали двое. Происшествие случилось в Белокалитвинском районе накануне около 22:00.

По предварительной информации, на 207-м километре трассы А-260 водитель «ВАЗ-2112» потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП получили травмы 37-летняя женщина и 4-летняя девочка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Известно, что пострадавших доставили в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU