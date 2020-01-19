На донской трассе в аварии пострадала женщина и 4-летняя девочка
Один из водителей не справился с управлением
В больнице пострадавшим оказали необходимую помощь. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:
В результате ДТП в Ростовской области на дороге пострадали двое. Происшествие случилось в Белокалитвинском районе накануне около 22:00.
По предварительной информации, на 207-м километре трассы А-260 водитель «ВАЗ-2112» потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП получили травмы 37-летняя женщина и 4-летняя девочка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Известно, что пострадавших доставили в больницу.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU