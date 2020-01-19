Дончанин жестоко расправился с сожительницей

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:22:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Шахты 47-летний местный житель ударил ножом 46-летнюю сожительницу, сообщили в следственном комитете Ростовской области.

Убийство произошло в ночь с 17 на 18 января из-за бытовой ссоры. Пьяный мужчина нанес супруге несколько ножевых ударов в область груди. В результате полученных травм женщина умерла в больнице.

Известно, что пара жила вместе около года. Гражданские супруги выпивали и нигде не работали.

Сейчас в отношении подозреваемого полицейские возбуждено уголовное дело по ст. 105 “Убийство”. Свою вину обвиняемый признал полностью и раскаялся. Подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU