2020-01-20T11:30:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону обокрали букмекерский клуб

Злоумышленники похитили 150 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские разыскивают подозреваемыхПолицейские разыскивают подозреваемыхФото: Архив "КП"
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В ночь на понедельник, 20 января, около 00:30, двое неизвестных в масках совершили ограбление букмекерского клуба, который расположен на проспекте Шолохова, 316.

По словам очевидцев, у одного из ворвавшихся в букмекерский клуб мужчин при себе был пистолет, а у второго - нож.

Известно, что под угрозой убийства похитители забрали у персонала все наличные деньги из кассы. Сумма похищенного составила около 150 тысяч рублей.Злоумышленники сбежали с деньгами с места происшествия.

На места происшествия очевидцы вызвали полицию, которая сейчас ищет грабителей. Известно, что один из похитителей был одет в светлую куртку с капюшоном, второй — в темную.

- Возбуждено дело части второй по статьи 162 УК РФ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают грабителей, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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