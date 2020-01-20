2020-01-20T13:02:26+03:00
Общество

В Ростовской области молодой моряк упал в открытый люк и умер

Виновному грозит два года тюрьмы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сейчас возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»Сейчас возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»Фото: Архив "КП"
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Донские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летнего моряка на палубе баржи, которая стоит на Александровском рейде в Аксайском районе, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления.

По материалам дела, в сентябре 2019 года молодой моряк из Астраханской области, упал в грузовой трюм на барже «ОТА-947». Трагедия произошла из-за того, что на люке сломался механизм, который позволяет закрыть. Судно находится в собственности у донской компании. В результате полученных травм мужчина умер.

- Имеются основания полагать, что смерть моряка наступила в результате неосторожных действий лиц из числа членов экипажа судна, - отметили в ведомстве.

Сейчас возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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