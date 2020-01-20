2020-01-20T13:14:17+03:00
Общество

В донской столице может появиться региональное отделение РАН

САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Академик Геннадий Матишов известен в мире как специалист по экосистемному анализу.Академик Геннадий Матишов известен в мире как специалист по экосистемному анализу.Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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В скором времени в Ростове может быть создано отделение Российской академии наук. Так считает академик Геннадий Матишов, высказавший свою точку зрения на заседании президиума Южного научного центра РАН.

По его словам, сейчас имеются хорошие предпосылки для организации регионального подразделения. Особенно это касается впечатляющего научного потенциала ЮНЦ — здесь есть 44 академика и 33 члена-корреспондента РАН.

- На базе действующего Южного научного центра необходимо создавать полноценное Южное отделение РАН. Это нужно для повышения статуса и престижа науки на юге России, - считает академик Геннадий Матишов.

При этом ученый выразил уверенность, что региональное отделение окажется полезным для решения крупных стратегических задач, касающихся взаимоотношений с Украиной и поиска решений сложной ситуации на Кавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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