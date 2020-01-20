"Зря себя поменяли": Супруга скандально известного футболиста Павла Мамаева показала внешность до пластики

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:20:09+03:00

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Жена скандально известного ФК «Ростов» Павла Мамаева показала как выглядела до пластических операций. На своей странице в Instagram брюнетка опубликовала снимок с подругой с хештегом "фотодо".

alana_mamaeva Брюнетка запустила челендж

Многие подписчики не узнали Алану Мамаеву. Ее даже перепутали ее с другой девушкой. Люди удивлялись тому, как сильно изменилась супруга Павла Мамаева, а некоторые и вовсе написали ей, что работу над внешностью она проделала зря.

alana_mamaeva Семья Павла и Аланы Мамаевых

Фолловеры принялись оставлять комментарии по поводу увиденного: «Вы были прекрасны до пластики с харизмой и изюминкой», «Зря себя поменяли», «Надо же так себя испортить», «Нос был красивый», «Тот самый случай, когда пластика не нужна была», «Бог наградил красотой, а она не оценила».

На вопрос одной из подписчиц о том, для чего она делает пластические операции, знаменитость ответила: «Я их не делаю, я их веду».

alana_mamaeva Алана Мамаева поехала на сборы с мужем в ОАЭ

Супруга Павла Мамаева активно продвигает свой блог в Интернете. Один из самых крупных проектов знаменитости является шоу "Пластика" на YouTube, который смотрят около 19 тысяч человек. В передаче брюнетка показывает истории людей, которые прибегали к помощи пластической хирургии.

ИСТОЧНИК KP.RU