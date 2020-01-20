Фура столкнулась с «ГАЗелью» и перегородила дорогу на Сельмаше

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:05:57+03:00

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В донской столице фура перегородила дорогу по дорожно транспортного происшествия. ЧП произошло в понедельник, 20 января, около 14:00 часов на пересечении улиц Киргизской и 50-летия Ростсельмаша.

По предварительной информации, во время аварии фура с прицепом врезалась в «ГАЗель», которая была припаркована на улице 50-летия Ростсельмаша. Столкновение привело к тому, что большегруз перегородил проезд для автомобилей и общественного транспорта по дороге.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на месте аварии оказалось затруднено.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате произошедшей аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU