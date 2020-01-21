Павел Мамаев сыграл в составе "Ростова" против "Пахтакор"

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:40:59+03:00

Желто-синие смогли отыграться за пять минут до конца игры. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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В Абу-Даби футбольный клуб «Ростов» провел контрольный матч на первом зимнем сборе. Желто-синие выступили против самого титулованного клуба Узбекистана ФК «Пахтакор».

Первый тайм прошел без изменений на табло. Во втором тайме за донской клуб сыграл Павел Мамаев. Соперники забили каждый по одному мячу. Счет на 52-й минуте открыл футболист Узбекистана Роман Сайфиев, которому удался точный удар головой.

- Желто-синие отыгрались за пять минут до свистка. Роман Еременко уверенно реализовал пенальти, - сообщила пресс-служба ростовского клуба.

В результате итоговый счет матча составил 1:1.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в ОАЭ команда проводит первый зимний сбор, который продлится до 25 января. Затем команда примет участие в Кубке Париматч Премьер в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU