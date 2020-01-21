Глава Первомайского района Ростова-на-Дону подал в отставку
Глава Первомайского района донской столицы Артур Григорян подал в отставку и покинул руководящий пост. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова
Чиновник написал заявление по собственному желанию в минувший понедельник.
- 20 января освобожден от замещаемой должности по собственному желанию глава Первомайского района города Ростова-на-Дону Артур Григорян, - говорится в сообщении мэрии.
Напомним, главой района он стал в конце июня 2016 года. Ранее Григорян был депутатом гордумы Ростова.
Как рассказал порталу 1Rnd.ru сам бывший районный глава, причиной для такого решения стала усталость, накопившаяся за несколько лет напряженной работы.
- Пока я хочу отдохнуть. Так вышло, что четыре года я работал без отпуска. Хочу наверстать упущенное и побыть с семьей, - сказал в беседе с изданием чиновник.
Временное исполнение обязанностей главы Первомайского района возложено на первого заместителя Романа Морозова.
ИСТОЧНИК KP.RU