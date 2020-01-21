2020-01-21T13:38:44+03:00
Общество

Глава Первомайского района Ростова-на-Дону подал в отставку

Об этом сообщается на сайте городской администрации
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Артур Григорян стал главой Первомайского района в конце июня 2016 года. Фото: rostov-gorod.ruАртур Григорян стал главой Первомайского района в конце июня 2016 года. Фото: rostov-gorod.ru
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Глава Первомайского района донской столицы Артур Григорян подал в отставку и покинул руководящий пост. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова

Чиновник написал заявление по собственному желанию в минувший понедельник.

- 20 января освобожден от замещаемой должности по собственному желанию глава Первомайского района города Ростова-на-Дону Артур Григорян, - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, главой района он стал в конце июня 2016 года. Ранее Григорян был депутатом гордумы Ростова.

Как рассказал порталу 1Rnd.ru сам бывший районный глава, причиной для такого решения стала усталость, накопившаяся за несколько лет напряженной работы.

- Пока я хочу отдохнуть. Так вышло, что четыре года я работал без отпуска. Хочу наверстать упущенное и побыть с семьей, - сказал в беседе с изданием чиновник.

Временное исполнение обязанностей главы Первомайского района возложено на первого заместителя Романа Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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