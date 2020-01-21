Из Ростова в Волгодонск начнут ходить новые рельсовые автобусы с камерами и подъемниками

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:20:43+03:00

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В скором времени из Ростова-на-Дону в Волгодонск начнут ходить новые рельсобусы. Их запустят в феврале 2020 года, сообщает «Ростов-Транспорт».

Сейчас три двухвагонных состава проходят обкатку. Все они прибыли в донскую столицу в конце 2019 года.

- На маршрут пригородных поездов Ростов — Сальск — Куберле — Волгодонск планируют выпустить новые рельсовые автобусы серии РА-3, которые заменят своих предшественников из серии РА-2, - сказано в сообщении.

Новые рельсовые автобусы оборудованы системой видеонаблюдения, а также краш-системой. В случае аварии специальные системы примут удар на себя и не позволят вагонам наползти друг на друга. Составы оснастят подъемниками для маломобильных жителей.

В новых вагонах стало больше мест для пассажиров стало больше. Так, внутри этого общественного транспорта поддерживается «оптимальный микроклимат», установлены обеззараживатели воздуха, а в вагонах появились экологичные туалеты.

Стоит отметить, что рельсовый автобус — гибрид автобуса и железнодорожного вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU