В Ростове-на-Дону вспыхнула иномарка во дворе жилого дома
В среду, 22 января, ночь во дворе жилого дома, расположенного по улице Штахановского, сгорел автомобиль. Очевидцы пожара вызвали на место ЧП спасателей.
В тот момент, когда во двор приехали пожарные, автомобиль был охвачен огнем. Пламя зацепило иномарку "Хёндэ Акцент", которая была припаркована неподалеку.
– В 2:50 ночи дотла сгорела машина во дворе на Штахановского, 14. Марку не знаю. Удалось снять видео. Камеры колес взрывались очень громко, – сообщил горожанин в паблике «Ростов Главный».
В комментария подписчики отметили,что в донской столице стали часто гореть автомобили. Недавно в центре Ростова огонь сжег иномарку Mersedes. Очевидцы сообщили, что машина, сгоревшая на Штахановского, восстановлению не подлежит.
Специалистам ГУ МЧС по Ростовской области предстоит уточнить причину возгорания – дело в проводке или виной стал человек.
ИСТОЧНИК KP.RU