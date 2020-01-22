В Ростове-на-Дону вспыхнула иномарка во дворе жилого дома

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:58:27+03:00

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В среду, 22 января, ночь во дворе жилого дома, расположенного по улице Штахановского, сгорел автомобиль. Очевидцы пожара вызвали на место ЧП спасателей.

В тот момент, когда во двор приехали пожарные, автомобиль был охвачен огнем. Пламя зацепило иномарку "Хёндэ Акцент", которая была припаркована неподалеку.

– В 2:50 ночи дотла сгорела машина во дворе на Штахановского, 14. Марку не знаю. Удалось снять видео. Камеры колес взрывались очень громко, – сообщил горожанин в паблике «Ростов Главный».

В комментария подписчики отметили,что в донской столице стали часто гореть автомобили. Недавно в центре Ростова огонь сжег иномарку Mersedes. Очевидцы сообщили, что машина, сгоревшая на Штахановского, восстановлению не подлежит.

Специалистам ГУ МЧС по Ростовской области предстоит уточнить причину возгорания – дело в проводке или виной стал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU