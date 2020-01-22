Ростовская штангистка взяла медаль на всероссийских соревнованиях

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:45:54+03:00

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Дончанка заняла второе место на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрастной категории 15-18 лет и 19-20 лет в Белгородской области. Соревнования проходят в городе Старый Оскол, сообщили в администрации города.

В первые дни соревнований серебряную медаль взяла спортсменка ростовского Центра олимпийской подготовки № 1 Наталья Ильина, которая является мастером спорта. Девушка выступала в весовой категории до 59 килограммов.

В сумме двоеборья ростовчанка взяла 154 килограмма. На первенстве России по тяжелой атлетике Наталья Ильина заняла второе место, получив серебряную медаль всероссийских соревнований.

Спортсменка тренируется в городе Таганроге Ростовской области. К соревнованиям мастера спорта Наталью Ильину готовит известный тренер Денис Ригерт.

ИСТОЧНИК KP.RU