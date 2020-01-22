Скоро роды: беременная Анастасия Костенко назвала дату рождения дочери

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:47:03+03:00

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В семье Тарасовых ожидается пополнение. Супруга футболиста ждет появления на свет еще одной дочери. Накануне молодая мама сообщила, что находится на 36-ой неделе беременности, а это значит, что менее, чем через месяц модель станет мамой во второй раз.

kostenko.94 Анастасия Костенко дала совет молодым мамам

Во время беременности модель ведет активный образ жизни. Анастасия призналась, что времени на то, чтобы полежать на диване и плакать под русские фильмы у нее совершенно нет, впрочем, как и желания. Все ее дни проходят на позитиве.

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- Малышка изнутри напоминает: «мама, перестань, а как же я?». Как я уже писала, после отдыха случился небольшой сюрприз, но главное- это абсолютное спокойствие и надёжное плечо рядом. Не у всего есть конкретные симптомы и причины возникновения, - сообщила модель.

Супруга Дмитрия Тарасова дала напутственный совет будущим мамам.

- Если не хотите каждый день получать бесконечные вопросы на тему «ещё не родила?» и т.д., то просто называйте свой срок на 3 недели меньше реального, - поделилась Анастасия Костенко.

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Известно, что имя для второй дочери Анастасии Костенко собирается выбрать Дмитрий Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU