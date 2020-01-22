В Ростове-на-Дону возбудили дело в отношении директора лжеколледжа

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:05:23+03:00

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В донской столице возбудили уголовное дело в отношении директора частного колледжа противопожарной и спасательной служб. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, руководителя подозревают в злоупотреблении полномочиями.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый неоднократно получал от студентов оплату за обучение, но работал без лицензии. Отсутствие этого документа не позволяло студентам по окончании учебного заведения получить диплом о присвоении квалификации.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают сколько всего человек успел обмануть директор псевдоколледжа. Эту информацию в настоящее время устанавливают следователи. Родителей и людей, которые проходили обучение в учебном заведении, просят сообщить о нарушениях.

Напомним, в ноябре прошлого года колледж закрыли после проверки прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU