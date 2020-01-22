Самое дорогое ДТП 2020 года: в центре Ростова-на-Дону столкнулись пять элитных иномарок и два такси
В среду, 22 января, произошла массовая авария на Большой Садовой в Ростове-на-Дону с участием семи автомобилей, в числе которых оказались машины марок Porsche, Bentley, BMW X6, Toyota Land Cruiser 200 и два такси.
По информации очевидцев, ДТП произошло неподалеку от площади Советов на участке между Соколова и Чехова. Самая недорогая из них, судя по фото, это Kia с символикой фирмы такси.
В отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области сообщили, что аварию спровоцировал 22-летний водитель BMW X6. Водитель при перестроении в правый ряд не убедился в безопасности маневра и врезался в стоявшие впереди Porsche, Bentley, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover и две машины такси - Lifan и Kia Rio. Таким образом, мужчина разбил шесть машин.
- В аварии пострадал один человек - это пассажирка таксиста из Kia Rio. Ей оказывалась помощь на месте аварии, - отметили в ведомстве.
В результате массового ДТП проезд по Большой Садовой оказался парализован. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, пробка образовалась в двух направлениях. Автомобилисты не могут проехать из центра постоять придется на отрезке от ростовской администрации до правительства Ростовской области и переулка Соколова.
ИСТОЧНИК KP.RU