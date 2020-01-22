2020-01-22T15:51:09+03:00
Происшествия

Самое дорогое ДТП 2020 года: в центре Ростова-на-Дону столкнулись пять элитных иномарок и два такси

Авария спровоцировала пробку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Один из автомобилистов при движении зацепил шесть машин. Фото: vk "Ростов Главный"Один из автомобилистов при движении зацепил шесть машин. Фото: vk "Ростов Главный"
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В среду, 22 января, произошла массовая авария на Большой Садовой в Ростове-на-Дону с участием семи автомобилей, в числе которых оказались машины марок Porsche, Bentley, BMW X6, Toyota Land Cruiser 200 и два такси.

По информации очевидцев, ДТП произошло неподалеку от площади Советов на участке между Соколова и Чехова. Самая недорогая из них, судя по фото, это Kia с символикой фирмы такси.

В отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области сообщили, что аварию спровоцировал 22-летний водитель BMW X6. Водитель при перестроении в правый ряд не убедился в безопасности маневра и врезался в стоявшие впереди Porsche, Bentley, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover и две машины такси - Lifan и Kia Rio. Таким образом, мужчина разбил шесть машин.

- В аварии пострадал один человек - это пассажирка таксиста из Kia Rio. Ей оказывалась помощь на месте аварии, - отметили в ведомстве.

В результате массового ДТП проезд по Большой Садовой оказался парализован. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, пробка образовалась в двух направлениях. Автомобилисты не могут проехать из центра постоять придется на отрезке от ростовской администрации до правительства Ростовской области и переулка Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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