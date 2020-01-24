2020-01-24T10:32:29+03:00
Происшествия

Черные клубы дыма на новочеркасской ГРЭС напугали жителей Ростовской области и попали на видео

Информация об аварии распространяется в интернете [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На ГРЭС произошел плановый выброс пара и угольной пылиНа ГРЭС произошел плановый выброс пара и угольной пыли
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Жители Новочеркасска засняли на видео большое количество дыма над тепловой электростанцией ГРЭС, которая расположена в микрорайоне Донской. ЧП произошло около 17 часов 23 января.

Видео с места событий начало стремительно распространяться в Интернете. Судя по кадрам, многие решили, что на ГРЭс произошла авария и крупный пожар. Но эти догадки опровергли в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

- Производился плановый технологический процесс (выброс пара и угольной пыли), - цитирует пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области данные ЕДДС Новочеркасска и начальника смены.

В ведомстве отметили, что ситуация с выбросом является штатной. Никакой опасности для людей она не представляет.

Черные клубы дыма на новочеркасской ГРЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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