Черные клубы дыма на новочеркасской ГРЭС напугали жителей Ростовской области и попали на видео
Жители Новочеркасска засняли на видео большое количество дыма над тепловой электростанцией ГРЭС, которая расположена в микрорайоне Донской. ЧП произошло около 17 часов 23 января.
Видео с места событий начало стремительно распространяться в Интернете. Судя по кадрам, многие решили, что на ГРЭс произошла авария и крупный пожар. Но эти догадки опровергли в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
- Производился плановый технологический процесс (выброс пара и угольной пыли), - цитирует пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области данные ЕДДС Новочеркасска и начальника смены.
В ведомстве отметили, что ситуация с выбросом является штатной. Никакой опасности для людей она не представляет.
Черные клубы дыма на новочеркасской ГРЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU